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Галактионов — об игровом времени Салтыкова: в «Локомотиве» большая конкуренция

Галактионов — об игровом времени Салтыкова: в «Локомотиве» большая конкуренция
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игровом времени у нападающего железнодорожников Никиты Салтыкова.

— С чем связано малое количество игрового времени у Никиты Салтыкова?
— Большая конкуренция в команде. Никита получает своё игровое время в Кубке. Он хорошо тренируется, но мы ещё раз говорим о том, что справа, слева в атаке и под нападающим очень большая конкуренция. Надо доказывать свою состоятельность в каждом матче. Никита это знает, — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 20-летний Никита Салтыков играл за «Крылья Советов» и принял участие в 33 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В составе «Локомотива» Салтыков провёл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 января 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова встретится с «Химками» на выезде.

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