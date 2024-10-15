Форвард «Зенита» Гонду: в будущем хочу играть за «Барселону»

Новичок «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о своей футбольной мечте. Он заявил, что в будущем хочет играть за «Барселону». Однако сейчас аргентинец счастлив в «Зените» и намерен войти в историю клуба.

«Зенит» — сильная команда, да ещё и базируется в таком красивом городе. Пока я наслаждаюсь игрой, и хотелось бы задержаться тут подольше, войти в историю клуба. Но у меня есть и мечта детства: всегда следил за Месси, поэтому в будущем хочу выступать за «Барселону», — приводит слова Лусиано Гонду «Спорт-экспресс».

Напомним, Лусиано Гонду забил четыре гола в пяти матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Аргентинец присоединился к «Зениту» летом 2024 года.