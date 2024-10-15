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Москвичёв — об отражении пенальти: моё оружие — тишина и спокойствие

Москвичёв — об отражении пенальти: моё оружие — тишина и спокойствие
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Выступающий на правах аренды в «Оренбурге» голкипер «Зенита» Богдан Москвичёв высказался об игре вратарей при исполнении футболистами другой команды пенальти.

«Есть тот же Эмилиано Мартинес, который сильно давит на игроков психологически, выводит на эмоции. Он умеет это делать, у него такой метод. Моё оружие — тишина и спокойствие. Мартинес — абсолютная противоположность мне. Ни в коем случае его не осуждаю, но это просто не моя история точно. Мне ближе те голкиперы, которые даже если сделают больше ста сейвов за игру, порадуются только после свистка. Акинфеев? Ну, возможно, он из таких, да», — приводит слова Москвичёва «РБ Спорт».

Москвичёву 20 лет. К «Оренбургу» вратарь присоединился летом 2024 года. 17 августа 2024 года Богдан сыграл дебютный матч в чемпионате России, появившись на поле в игре с «Ростовом». «Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Владимира Слишковича сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.

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