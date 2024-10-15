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Испания — Сербия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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«Жирона» отказалась от трансфера Тюкавина из-за украинцев в составе

«Жирона» отказалась от трансфера Тюкавина из-за украинцев в составе
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что к его клиенту был реальный интерес из Испании. В услугах Тюкавина была заинтересована «Жирона». Однако испанский клуб отказался от подписания российского форварда, потому что в его составе уже выступали украинские игроки. «Жирона» побоялась объединять представителей России и Украины.

«Был ли реальный интерес из Испании? Да, из «Жироны». Они интересовались Костей, но на тот момент в команде ещё были и Довбик, и Цыганков. Поэтому «Жирона» побоялась подписать Костю. Интересоваться – не значит купить», — приводит слова Сафонова Sports.ru.

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