Романо опроверг информацию, что 32-летний Алаба может завершить карьеру

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию, что защитник «Реала» Мадрид Давид Алаба может завершить профессиональную карьеру футболиста из-за проблем со здоровьем. Ранее сообщалось, что Алаба рассматривает вариант с завершением карьеры из‑за истончения суставного хряща. Отмечалось, что Давид испытывает болевые ощущения после возвращения к тренировкам.

«Слухи о возможном досрочном завершении карьеры Давидом или о боли в колене — полная чушь. Восстановление идёт по плану, Алаба чувствует себя лучше», — написал Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Действующий контракт игрока с мадридцами истекает в июне 2026 года.