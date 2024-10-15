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Романо опроверг информацию, что 32-летний Алаба может завершить карьеру

Романо опроверг информацию, что 32-летний Алаба может завершить карьеру
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Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию, что защитник «Реала» Мадрид Давид Алаба может завершить профессиональную карьеру футболиста из-за проблем со здоровьем. Ранее сообщалось, что Алаба рассматривает вариант с завершением карьеры из‑за истончения суставного хряща. Отмечалось, что Давид испытывает болевые ощущения после возвращения к тренировкам.

«Слухи о возможном досрочном завершении карьеры Давидом или о боли в колене — полная чушь. Восстановление идёт по плану, Алаба чувствует себя лучше», — написал Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Действующий контракт игрока с мадридцами истекает в июне 2026 года.

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