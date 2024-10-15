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Спаллетти высказался о Сандро Тонали, вернувшемся после дисквалификации

Спаллетти высказался о Сандро Тонали, вернувшемся после дисквалификации
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мыслями о влиянии полузащитника Сандро Тонали на игру национальной команды.

«Что дал Тонали, чего не было у нас на чемпионате Европы? Тонали — большой молодец. Он невероятен. Игра может длиться столько, сколько он захочет. Когда он заводится, он включает машину на полной скорости, а когда он её выключает, то всё равно идёт на максимуме. Может быть, ему всё ещё нужно выпустить немного гнева из-за того, сколько он накопил с прошлого года», — приводит слова Спаллетти Tuttomercatoweb.

Напомним, 24-летний футболист отбыл 10-месячную дисквалификацию за участие в ставках на спорт. Ранее стало известно, что итальянец делал ставки на матчи «Милана», когда выступал за этот клуб.

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