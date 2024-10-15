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В европейском футболе появится награда в честь председателя правления «Баварии»

В европейском футболе появится награда в честь председателя правления «Баварии»
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Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о награде ECA (Европейская ассоциация клубов), названной в его честь. «Премия Карл-Хайнца Румменигге» будет вручаться за выдающиеся достижения в управлении футбольными клубами.

«Я испытываю огромную гордость, что эта премия названа в мою честь, особенно потому, что тема управления клубами имеет жизненно важное значение для футбола. Развитие футбольных клубов в устойчиво управляемые учреждения является одной из важнейших задач нашего времени, и для меня действительно большая честь, что это наследие будет продолжено посредством этой награды», — приводит слова Румменигге Bayern&Germany на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, основную часть своей карьеры Румменигге выступал за мюнхенскую «Баварию», в составе которой дважды становился чемпионом Германии.

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