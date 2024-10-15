Тамерлан Мусаев: в ПАОКе у Чалова больше возможностей уйти в топ-клуб, чем в ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев считает, что нападающему Фёдору Чалову из греческого ПАОКа будет легче уехать в топ-чемпионат Европы.

«За Федей я, конечно, слежу, смотрел все матчи ПАОКа в еврокубках. Надеюсь, у него всё получится. Думаю, что у Чалова в ПАОКе будет больше возможностей, чем в ЦСКА, чтобы перейти в какой-то более топовый европейский клуб. ПАОК играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы, поэтому за ними пристально следят большие клубы. У Феди есть все возможности», — приводит слова Мусаева Legalbet.

Напомним, Чалов присоединился к греческому ПАОКу минувшим летом. В нынешнем сезоне в составе ПАОКа форвард принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн. Ранее российский нападающий играл за ЦСКА, а также на правах аренды выступал за швейцарский «Базель».