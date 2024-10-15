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Эдерсон рассказал, как Гвардиола повлиял на его решение остаться в «Манчестер Сити»

Эдерсон рассказал, как Гвардиола повлиял на его решение остаться в «Манчестер Сити»
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Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес рассказал о несостоявшемся переходе в команду из Саудовской Аравии, а также о том, почему остался в английском клубе.

«На столе переговоров действительно лежало предложение, что-то весомое, потому что это было необычное соглашение. У меня было бесчисленное количество разговоров с Пепом Гвардиолой, и один из них был необходим, чтобы остаться», — приводит слова Эдерсона на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо со ссылкой на TNTSportsBR.

Напомним, этим летом с Эдерсоном связывались клубы Саудовской Аравии на предмет перехода. Ранее стало известно, что «Аль-Наср» предлагал за голкипера € 30 млн, однако английский клуб отказал, потребовав € 60 млн.

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