Эдерсон рассказал, как Гвардиола повлиял на его решение остаться в «Манчестер Сити»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес рассказал о несостоявшемся переходе в команду из Саудовской Аравии, а также о том, почему остался в английском клубе.

«На столе переговоров действительно лежало предложение, что-то весомое, потому что это было необычное соглашение. У меня было бесчисленное количество разговоров с Пепом Гвардиолой, и один из них был необходим, чтобы остаться», — приводит слова Эдерсона на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо со ссылкой на TNTSportsBR.

Напомним, этим летом с Эдерсоном связывались клубы Саудовской Аравии на предмет перехода. Ранее стало известно, что «Аль-Наср» предлагал за голкипера € 30 млн, однако английский клуб отказал, потребовав € 60 млн.