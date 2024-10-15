Валерий Газзаев: наши судьи должны расти и работать над собой

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и владикавказской «Алании» Валерий Газзаев оценил уровень судейства в Российской Премьер-Лиге. По словам Газзаева, отечественные арбитры должны работать над собой.

«Судьи — это тоже живые люди, которые ошибаются. Но когда этих ошибок становится много, приходится говорить о низкой квалификации наших арбитров. Наши судьи тоже должны расти и работать над собой. Одно неверное решение арбитра может перечеркнуть усилия всей команды, которая стремится к хорошему результату», – приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, в начале октября «Ростов» опубликовал в своём телеграм-канале песню, посвящённую работе арбитра Сергея Карасёва в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0). Пресс-служба московского «Динамо», в свою очередь, потроллила судейство Сергея Иванова в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), также выпустив трек. Ранее по ходу нынешнего сезона эксперты, тренеры и игроки обращали внимание на недостаточно квалифицированную работу арбитров, отмечая допущенные ими ошибки.