Самедов: Черчесов сможет исправить ситуацию в сборной Казахстана

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов ответил на вопрос о результатах сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова.

— У сборной Казахстана 0 голов за четыре матча Лиги наций. Как считаете, Черчесов сможет исправить эту ситуацию?

— Думаю, сможет, — приводит слова Александра Самедова интернет-портал «Спорт день за днем».

Сборная Казахстана под руководством Черчесова накануне потерпела третье поражение подряд в Лиге наций, уступив словенцам со счётом 0:1. Также команда не смогла забить в четвёртом матче кряду. В следующем туре сборная Казахстана встретится с национальной командой Австрии.