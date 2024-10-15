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«Меня очень ценят». Второй вратарь «Манчестер Сити» высказался о своём игровом времени

«Меня очень ценят». Второй вратарь «Манчестер Сити» высказался о своём игровом времени
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Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега высказался о своём игровом времени, а также заявил, что не собирается покидать английский клуб в ближайшее время.

«Я всё ещё в Манчестере. Чувствую себя очень комфортно. На данный момент у меня нет причин уезжать. За два года я провёл 36 матчей — это больше обычного для второго вратаря. Меня очень ценят», — приводит слова Ортеги City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Sky Sport Germany.

Действующее трудовое соглашение 31-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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