«Меня очень ценят». Второй вратарь «Манчестер Сити» высказался о своём игровом времени

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега высказался о своём игровом времени, а также заявил, что не собирается покидать английский клуб в ближайшее время.

«Я всё ещё в Манчестере. Чувствую себя очень комфортно. На данный момент у меня нет причин уезжать. За два года я провёл 36 матчей — это больше обычного для второго вратаря. Меня очень ценят», — приводит слова Ортеги City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Sky Sport Germany.

Действующее трудовое соглашение 31-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.