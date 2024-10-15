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Экс-игрок «Ливерпуля» Олдридж: с контрактом Трента следовало разобраться давным-давно

Экс-игрок «Ливерпуля» Олдридж: с контрактом Трента следовало разобраться давным-давно
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж высказался о вице-капитане «красных», защитнике Тренте Александер-Арнольде. Действующий контракт 25-летнего англичанина с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2025-го.

«Ситуация с Трентом для меня непонятна. Он любит «Ливерпуль» и однажды хотел бы стать капитаном команды. Но в долгосрочной перспективе всё будет зависеть от того, чего хочет Трент. Считаю, что с его контрактом следовало разобраться давным-давно. Но, возможно, его привлекает перспектива нового опыта в Испании», — приводит слова Олдриджа британское онлайн-издание Liverpool Echo.

Александер-Арнольд — воспитанник «Ливерпуля». За первую команду он играет с 2016 года.

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