Юношеская сборная России уступила Сербии в товарищеском матче

Юношеская сборная России U-18 проиграла Сербии в товарищеской встрече со счётом 2:4. Игра прошла на стадионе «Караджордже» (Сербия, Нови-Сад). Стартовый свисток арбитра раздался в 14:00 мск.

В составе национальной команды Сербии голами отметились Вельжко Вукоевич, Александар Станчич, Михайло Цветкович и Велько Милосавлевич. При счёте 0:4 у россиян забили Андрей Ивлеев с пенальти, а следом и Георгий Тихомиров.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.