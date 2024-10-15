Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юношеская сборная России уступила Сербии в товарищеском матче

Юношеская сборная России уступила Сербии в товарищеском матче
Комментарии

Юношеская сборная России U-18 проиграла Сербии в товарищеской встрече со счётом 2:4. Игра прошла на стадионе «Караджордже» (Сербия, Нови-Сад). Стартовый свисток арбитра раздался в 14:00 мск.

В составе национальной команды Сербии голами отметились Вельжко Вукоевич, Александар Станчич, Михайло Цветкович и Велько Милосавлевич. При счёте 0:4 у россиян забили Андрей Ивлеев с пенальти, а следом и Георгий Тихомиров.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

Материалы по теме
Главный тренер молодёжки России Шабаров: сборная Вьетнама мне понравилась больше Китая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android