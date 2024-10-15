Агент раскрыл, какую зарплату предлагали Тюкавину в Саудовской Аравии

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что у его клиента было конкретное предложение из Саудовской Аравии. Молодому российскому форварду предлагали большую зарплату, но он сразу отказался. Агент сообщил, что работает над трудоустройством Тюкавина в чемпионат Испании.

«Было конкретное предложение из Саудовской Аравии на € 3,5 млн. Тюкавин его сразу отверг: «Было бы мне за 30, поговорили бы». У него нет желания уехать хоть куда. Мне хотелось бы, чтобы Тюкавин уехал в Испанию, и в этом направлении мы работаем», — сказал Сафонов.