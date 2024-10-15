Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Арсенала» Троссард рассказал, готов ли он стать тренером

Игрок «Арсенала» Троссард рассказал, готов ли он стать тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард ответил на вопрос, готов ли он стать тренером после завершения профессиональной карьеры футболиста. Троссарду 29 лет.

«Что ж, у меня уже есть тренерская лицензия категории А. Мне понравилось обучение, проведение тренировок, но вот теория — это уже чересчур! На самом деле подготовка к тренировкам была самым сложным. Когда играешь, не задумываешься об этом. Ты просто приходишь на тренировку, занимаешься по плану, который составили для тебя, и уходишь. Но составлять план подготовки для других — это совсем другое дело», — приводит слова Троссарда официальный сайт «Арсенала».

Леандро Троссард — воспитанник бельгийского «Генка». За «Арсенал» полузащитник выступает с 2023 года. Ранее Леандро играл за «Брайтон».

Материалы по теме
Хавбек «Арсенала» Троссард рассказал, какой совет ему помог в психологическом плане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android