Игрок «Арсенала» Троссард рассказал, готов ли он стать тренером

Бельгийский полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард ответил на вопрос, готов ли он стать тренером после завершения профессиональной карьеры футболиста. Троссарду 29 лет.

«Что ж, у меня уже есть тренерская лицензия категории А. Мне понравилось обучение, проведение тренировок, но вот теория — это уже чересчур! На самом деле подготовка к тренировкам была самым сложным. Когда играешь, не задумываешься об этом. Ты просто приходишь на тренировку, занимаешься по плану, который составили для тебя, и уходишь. Но составлять план подготовки для других — это совсем другое дело», — приводит слова Троссарда официальный сайт «Арсенала».

Леандро Троссард — воспитанник бельгийского «Генка». За «Арсенал» полузащитник выступает с 2023 года. Ранее Леандро играл за «Брайтон».