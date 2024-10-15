Стала известна сумма призового фонда ФНЛ для клубов

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал о росте призового фонда для клубов. Функционер назвал конкретные цифры. Так, в сезоне-2024/2025 призовой фонд составит 270 млн рублей. В прошлом сезоне эта сумма составила 238 млн рублей, а в позапрошлом — 131 млн.

Отмечается, что доход лиги формируется за счёт спонсорских контрактов, прав на телетрансляции и букмекерских прав. Он подчеркнул, что увеличение дохода привело к увеличению призового фонда. При этом в ФНЛ стало больше коммерческих, частных проектов. В первой лиге практически половина клубов (44%) финансируется из коммерческих или частных источников.

«В сезоне-2022/2023 призовой фонд для клубов лиги составлял порядка 131 млн руб., в сезоне-2023/2024 — 238 млн руб., а в сезоне-2024/2025 планируем рост до 270 млн рублей», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт»