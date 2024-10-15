Вильям Галлас высказался о конкуренции Джексона и Нкунку в «Челси»

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас поделился мыслями о конкуренции форварда «синих» Николаса Джексона и нападающего Кристофера Нкунку за место в стартовом составе клуба.

«Энцо Мареска знает, что он делает с Кристофером Нкунку и Николасом Джексоном, — он заставляет их конкурировать друг с другом, и они понимают, что должны быть на высоте, чтобы оставаться в команде. Оба хотят выйти в старте — и оба показывают, что могут забивать голы; если один из них перестанет забивать, то другой будет играть.

Думаю, Джексон должен стремиться к 20 голам в этом сезоне после 14 мячей в прошлом, ему нужно продолжать совершенствоваться, поскольку он знает, что конкурирует с Нкунку. Джексон стал лучше, но ему необходимо работать ещё большое. Если он получает три или четыре хороших шанса, то должен забивать как минимум два из них. Сейчас ему нужно пять шансов для каждого гола», — приводит слова Галласа Chelsea News.