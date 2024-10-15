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Баринов ответил, был ли конфликт у Дзюбы с Галактионовым в «Локомотиве»

Баринов ответил, был ли конфликт у Дзюбы с Галактионовым в «Локомотиве»
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о бывшем форварде железнодорожников Артёме Дзюбе. Он оценил период нападающего в «Локомотиве», а также ответил, действительно ли у Дзюбы был конфликт с главным тренером Михаилом Галактионовым.

Пожалел ли Галактионов, что Дзюбу в «Локомотив» взял?
— Думаю, нет, потому что Дзюба нам очень помог. Он суперский отрезок провёл, когда перешёл к нам.

— Многие говорили, что у Дзюбы конфликт с Галактионовым...
— Вообще неправда. Я не знаю, может, они что‑то лично обсуждали, но это не сказывалось на тренировочном процессе и играх, — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дзюба выступал за «Локо» в период с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года. Он провёл за московский клуб 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных пасов.

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