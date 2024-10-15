Ребко: финиш «Спартака» вне топ-3 — это неудовлетворительный результат

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко заявил, что если красно-белые финишируют за пределами топ-3 РПЛ по итогам нынешнего сезона, то это будет неудовлетворительным результатом для команды Деяна Станковича.

— Финиш «Спартака» вне топ-3 станет провалом?

— Считаю, что это, конечно, неудовлетворительный результат. Были потрачены приличные деньги, подобраны квалифицированные футболисты. Сейчас состав неплохой. Думаю, что и сама команда не примет такого результата. И руководство, и болельщики, — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

Напомним, с лета красно-белых тренирует известный в прошлом футболист Деян Станкович. После 11 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Лидирует «Краснодар» (27 очков), второе место занимает московский «Локомотив» (27 очков). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (26 очков). В следующем мачте внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на домашней арене. Игра состоится 2 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск.