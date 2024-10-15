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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Дэвису и Чилуэллу — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Дэвису и Чилуэллу — Caught Offside
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«Манчестер Юнайтед» обозначил 27-летнего левого защитника «Челси» Бенджамина Чилуэлла в качестве главной трансферной цели. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «красные дьяволы» также проявляют интерес к 23-летнему левому защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису, однако главным претендентом на покупку канадского футболиста называется мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Чилуэлл принял участие в одном матче за клуб, в котором он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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