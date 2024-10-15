Баринов обозначил амбиции «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о турнирных амбициях железнодорожников в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. По мнению капитана, «Локомотив» будет претендовать на итоговое место в тройке призёров.

— На что может замахнуться этот «Локомотив»?

— Тройка. Иногда, когда в туре первыми играем, я могу зайти в раздевалку и сказать: «Ребята, на секундочку, мы сейчас на первом месте», — сказал Дмитрий Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, после 11 туров чемпионата страны «Локомотив» располагается на втором месте в таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 27 очков.