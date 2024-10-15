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Баринов раскрыл, кого больше всего рад видеть во время сборов национальной команды России

Баринов раскрыл, кого больше всего рад видеть во время сборов национальной команды России
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Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал людей, которых больше всего рад видеть в национальной команде России по футболу во время сборов.

— Приезжая в сборную, кого больше всего рад видеть?
— Из футболистов, наверное, Глебова, Хлусевича, а из стафа, конечно, Писарева. Он уникальный человек, очень позитивный, энергетика у него очень хорошая. Я его во Вьетнаме достал немного. Что игры не было, я всех собак на него повесил, — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на прошлой неделе в рамках октябрьского сбора команда России провела открытую тренировку. Также футболисты национальной команды провели мастер‑класс для детей из Курской и Белгородской областей.

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