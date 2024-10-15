Юрий Сёмин высказался о двух поражениях сборной Грузии в матчах Лиги наций

Отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал последние результаты сборной Грузии в Лиге наций УЕФА. Команда проиграла два последних матча турнира с одинаковым счётом — 0:1 (Украине и Албании).

«Сборная Грузии провела две хороших игры. У них всё получалось до ворот, но не было результативных действий в концовке. Я смотрел их матчи. В игре с Албанией они имели подавляющее преимущество, но голов не было.

Наверное, голы придут. Вопрос в реализации. У игроков большое желание. Они все техничны. Грузины всегда показывали красочный футбол, но не всегда эффективный. Но мне сборная Грузии нравится. Считаю, что всё идёт так же, как на чемпионате Европы, — играли с большим энтузиазмом. Сейчас только нет голов, вот и всё», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.