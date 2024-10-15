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Прокуратура требует отстранить «Бенфику» от участия в спортивных соревнованиях — A Bola

Прокуратура требует отстранить «Бенфику» от участия в спортивных соревнованиях — A Bola
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Прокуратура Португалии просит отстранить «Бенфику» от участия в спортивных соревнованиях на срок от шести месяцев до трёх лет по обвинениям в коррупции и налоговом мошенничестве. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, прокуратура также требует установить запрет на осуществление профессиональной деятельности для ряда бывших руководителей клуба. Например, для бывшего президента «Бенфики» Луиса Филипе Виейры.

После семи матчей чемпионата Португалии «Бенфика» набрала 16 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Спортинга» на восемь очков.

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