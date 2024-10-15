Станислав Черчесов пошутил над журналистом, задавшим вопрос на казахском языке

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов вновь оказался в центре внимания из-за языка, на котором ему задали вопрос на пресс-конференции.

После матча Лиги наций со Словенией (0:1) к Черчесову обратился журналист на казахском языке. Работник СМИ был в футболке «ПСЖ». Российский тренер перебил журналиста и спросил:

«Ты по-французски сейчас говоришь?»

Отметим, что после назначения главным тренером сборной Казахстана Станиславу Черчесову не понравился вопрос на казахском языке. Тогда россиянин столкнулся с критикой в стране, где он работает. После этого Черчесов даже начал учить казахский.

Напомним, в четырёх матчах под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана не побеждала и не забивала.