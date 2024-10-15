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Мадридский «Реал» замазал Килиана Мбаппе на фотографии в социальных сетях

Мадридский «Реал» замазал Килиана Мбаппе на фотографии в социальных сетях
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Мадридский «Реал» замазал своего нападающего Килиана Мбаппе на фотографии, размещённой в своём аккаунте в социальных сетях.

«Королевский клуб» опубликовал фото в рамках совместной акции с компанией Adidas, на которой замечены полузащитник Джуд Беллингем и бывший игрок «Реала» Роберто Карлос. На фотографии видно место у стены, где никто не стоит.

Примерно в это же время Джуд Беллингем также выложил фотографию с акции в одной из социальных сетей, на который есть Килиан Мбаппе, располагающийся на этом пустом месте.

Фото: из личного архива Джуда Беллингема/ФК «Реал Мадрид»

Sport.es сообщает, что такое действие «Реала» может быть обусловлено либо контрактом Мбаппе с брендом Nike, либо появившейся информацией об обвинении Килиана в изнасиловании девушки в Стокгольме, где он отдыхал.

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