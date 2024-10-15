Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: соперники находят варианты, чтобы блокировать Кварацхелию

Юрий Сёмин: соперники находят варианты, чтобы блокировать Кварацхелию
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии в составе сборной Грузии.

«Хвича мне нравится! Против него соперники находят какие-то определённые варианты, чтобы его блокировать. Всё время при крайнем защитнике, когда он уходит в середину, рядом появляется опорный. В матче с Албанией он наносил много ударов, но ни один удар не дошёл до ворот, потому что всё блокировали», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кварацхелия выступает за сборную Грузии с 2019 года.

Материалы по теме
Арвеладзе: не сказал бы, что Кварацхелия погас в матче за Грузию

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android