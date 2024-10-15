Юрий Сёмин: соперники находят варианты, чтобы блокировать Кварацхелию

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии в составе сборной Грузии.

«Хвича мне нравится! Против него соперники находят какие-то определённые варианты, чтобы его блокировать. Всё время при крайнем защитнике, когда он уходит в середину, рядом появляется опорный. В матче с Албанией он наносил много ударов, но ни один удар не дошёл до ворот, потому что всё блокировали», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кварацхелия выступает за сборную Грузии с 2019 года.

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