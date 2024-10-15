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Минспорт Казахстана: Черчесов допустил высказывания, оскорбляющие наш язык

Минспорт Казахстана: Черчесов допустил высказывания, оскорбляющие наш язык
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Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало разъяснений от Федерации футбола Казахстана по поводу высказываний главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«В социальных сетях активно распространяется видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Министерство туризма и спорта Казахстана оперативно отреагировало на данный случай и направило в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос. В документе отмечено, что государственный язык, в соответствии с конституцией Казахстана и законом «О языках», имеет особый статус, и все граждане обязаны проявлять к нему должное уважение.

Министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной команды относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку», — говорится в сообщении на официальном сайте Минспорта Казахстана.

Ранее на пресс-конференции после матча Лиги наций со Словенией (0:1) журналист задал главному тренеру сборной Казахстана вопрос на казахском языке. В ответ российский тренер спросил журналиста: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

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