Дмитрий Баринов: говорю Ракову, что нужно ходить в зал, но он меня вообще не слышит

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своём одноклубнике Вадиме Ракове.

«Я очень много Ракову говорю, что нужно ходить в зал заниматься, но он меня вообще не слышит. Он один раз сходил — и всё. Я прихожу за 30–40 минут до тренировки, чтобы поработать в спортзале. Позвал его на следующий день, но пока ни разу не дождался его», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» по итогам 11 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 27 очков и уступают лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.

Баринов в текущем сезоне сыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.