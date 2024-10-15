Виссам Бен-Йеддер предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии — France Info

Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер предстанет перед судом Ниццы по обвинениям в сексуальном насилии, совершённом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает France Info.

По информации источника, 34-летний футболист совершил предполагаемое преступление в начале минувшего сентября. Бен-Йеддер познакомился с девушкой на вечеринке, впоследствии он предложил ей сесть к нему в машину. После этого футболист начал приставать к девушке.

Подчёркивается, что в случае установления вины Бен-Йеддера он может быть приговорён к 10 годам лишения свободы. Кроме того, он обвиняется в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Бен-Йеддер покинул «Монако» минувшим летом.

Самые скандальные футболисты в истории: