Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виссам Бен-Йеддер предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии — France Info

Виссам Бен-Йеддер предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии — France Info
Комментарии

Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер предстанет перед судом Ниццы по обвинениям в сексуальном насилии, совершённом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает France Info.

По информации источника, 34-летний футболист совершил предполагаемое преступление в начале минувшего сентября. Бен-Йеддер познакомился с девушкой на вечеринке, впоследствии он предложил ей сесть к нему в машину. После этого футболист начал приставать к девушке.

Подчёркивается, что в случае установления вины Бен-Йеддера он может быть приговорён к 10 годам лишения свободы. Кроме того, он обвиняется в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Бен-Йеддер покинул «Монако» минувшим летом.

Материалы по теме
Экс-тренер «Локомотива» Сёмин: в «Монако» не видят команду без Головина

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android