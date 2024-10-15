Баринов: сейчас к российским футболистам не такое отношение в Европе, как раньше

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о сложностях с трансфером в Европу.

— Сейчас такие реалии, что тяжело. Не такое отношение к российским футболистам, как раньше. Мы особо никому не нужны, и нас не ценят. Головин — отдельное.

— Скажи это Сафонову, скажи Далеру. Ты не хочешь уехать за границу?

— Если говорить про Далера, это другая история. Он ушёл свободным агентом, за него не платили никакие деньги. Это другое.

— Согласен.

— А за меня должны заплатить, — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

Дмитрий Баринов является воспитанником железнодорожников. В прошедшем сезоне он отыграл 32 матча за российский клуб, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Трудовое соглашение Дмитрия с командой рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник оформил три результативных паса в 15 матчах за московский коллектив.