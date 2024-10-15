Дмитрий Баринов оценил игру Максима Глушенкова за «Зенит» после перехода из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о выступлении нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в текущем сезоне РПЛ. Глушенков летом перешёл в «Зенит» из «Локомотива».

«Когда начался сезон, старт прямо удивил, честно скажу. Я не ожидал такого. Дай бог, чтобы он хоть до конца своей футбольной карьеры так играл каждый чемпионат. Да, он ушёл, но я же не могу желать ему только худшего. Да, он мой конкурент, но что я должен ему сказать? Макс, не забивай?» — высказался Баринов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Максим Глушенков принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь голов. После удачного начала чемпионата футболист получил две травмы, от последствий которых восстанавливается до сих пор. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.