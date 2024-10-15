Гвардиола объяснил величие Месси, сравнив его с Майклом Джорданом и Тайгером Вудсом

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», высказался об игровом уровне экс-нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.

«Является ли Месси самым сильным футболистом из когда-либо существовавших? Возможно, это будет неуважением к Пеле или Марадоне, но для меня — да. Я никогда не видел никого, подобного ему. Сложно представить, чтобы кто-либо другой поддерживал такой уровень эффективности в течение 15-20 лет. Смотря на Месси, невольно вспоминаешь Тайгера Вудса или Майкла Джордана. Нам повезло быть их современниками», — приводит слова Гвардиолы beIN Sports со ссылкой на Che Tempo Che Fa.

Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год.

Сын Суареса не поздоровался с Месси: