Стало известно, когда будет вынесено апелляционное решение по делу Мбаппе и «ПСЖ»

Сегодня, 15 октября, состоялось заседание апелляционного комитета LFP по делу Килиана Мбаппе и «ПСЖ» касательно выплаты бывшему нападающему парижского клуба € 55 млн в качестве в качестве задолженности по заработной плате. Об этом сообщает RMC Sport.

На заседании не было принято окончательное решение. Вопрос о разрешении спора был перенесён на 25 октября.

Напомним, ранее нападающий потребовал от «ПСЖ» выплатить ему заработную плату и бонусы за апрель, май и июнь 2024 года. 11 сентября, Юридический комитет LFP призвал стороны урегулировать вопрос с задолженностью в досудебном порядке, однако французский футболист отказался. «ПСЖ» подал апелляцию на решение Юридического комитета Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).