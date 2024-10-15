Шотландия — Португалия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 15 октября, состоится матч 4-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Шотландии и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В качестве главного арбитра встречи выступит Лоуренс Виссер из Бельгии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

После трёх игр сборная Шотландии занимает четвёртое место в своей группе. Команда не набрала ни одного очка. Португалия располагается на первой строчке, заработав девять очков в трёх встречах. На третьем месте находится Польша, которая заработала три очка после трёх игр. На четвёртой строчке располагается Хорватия с шестью очками в трёх встречах.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: