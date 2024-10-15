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Казахстанская федерация футбола сделала заявление на фоне скандала вокруг Черчесова

Казахстанская федерация футбола сделала заявление на фоне скандала вокруг Черчесова
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В Казахстанской федерации футбола (КФФ) прокомментировали скандал с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым. Ранее на пресс-конференции после матча Лиги наций со Словенией (0:1) журналист задал рулевому национальной команды Казахстана вопрос на казахском языке. В ответ российский специалист спросил журналиста: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

«Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба «ПСЖ» на пресс-конференции, и главный тренер ответил на него с долей юмора.

Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык», — говорится в заявлении.

Позже Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало разъяснений от Федерации футбола Казахстана по поводу высказываний Станислава Черчесова.

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