Казахстанская федерация футбола сделала заявление на фоне скандала вокруг Черчесова

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) прокомментировали скандал с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым. Ранее на пресс-конференции после матча Лиги наций со Словенией (0:1) журналист задал рулевому национальной команды Казахстана вопрос на казахском языке. В ответ российский специалист спросил журналиста: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

«Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба «ПСЖ» на пресс-конференции, и главный тренер ответил на него с долей юмора.

Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык», — говорится в заявлении.

Позже Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало разъяснений от Федерации футбола Казахстана по поводу высказываний Станислава Черчесова.