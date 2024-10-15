Фото: Азар примерил футболку с элементами всех команд, за которые он играл

Бывший крайний нападающий сборной Бельгии Эден Азар надел футболку, составленную из элементов всех команд, за которые он выступал на протяжении своей карьеры.

Фото: Из личного архива Азара

В течение карьеры Азар играл в составе таких команд, как «Руаяль Стад Бренуа», «Тюбиз», «Лилль», «Челси» и мадридский «Реал». Больше всего матчей бельгийский нападающий провёл за «Челси» — 352. В этих играх Азар отметился 110 голами и 85 результативными передачами. Выступая за лондонский клуб, футболист два раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Лигу Европу, по разу завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

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