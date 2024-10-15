Бояринцев: в «Спартаке» при Лаудрупе разрешалось выпить вина или пива после тренировки

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о пиве.

«В словах Глушенкова о пиве ничего такого нет. В своё время мировые звёзды из сборных Германии и Англии говорили, что это в порядке вещей. Нет ничего такого в том, чтобы выпить две-три кружки пива после матча. При Лаудрупе в «Спартаке» после двух тяжёлых тренировок в день разрешалось выпить на ужине пару бокалов пива или вина. Ничего страшного в этом нет, это определённое восстановление организма. Нужно пить в меру, ведь футболисты — это тоже люди. Главное, чтобы две-три кружки не превратились в семь-восемь», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Глушенков рассказал, что предпочитает пить пиво, нежели сладкую газировку.