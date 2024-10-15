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Денис Бояринцев: гегемонии «Зенита» больше не наблюдается

Денис Бояринцев: гегемонии «Зенита» больше не наблюдается
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Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев считает, что «Зенит» на данный момент не является явным фаворитом на победу в РПЛ.

«У меня не вызывает удивления, что «Зенит» не является лидером. Уже прошлой весной «Зениту» было не так просто выиграть чемпионство. Другие команды РПЛ хорошо готовятся, появляются новые лица — такие как Батраков. «Краснодар» в последнее время очень стабилен, поэтому и лидирует. Все клубы навязывают борьбу «Зениту». Наверное, весной бороться за чемпионство будет тройка «Краснодар», «Локомотив», «Зенит». Другим командам будет сложновато, хотя не исключаю, что ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» включатся в гонку.

Не сказал бы, что у «Зенита» сильный спад. Просто конкуренты достаточно хороши, поэтому и не наблюдается такой гегемонии, как три-четыре года назад. Хотя потеря Глушенкова очень весома для «Зенита». Парень здорово вписался в команду, несмотря на высокую конкуренцию. С Глушенковым «Зенит» играл бы интереснее», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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