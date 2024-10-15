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Денис Бояринцев: Соболеву нужно отнестись к кричалкам фанатов «Зенита» по-мужски

Денис Бояринцев: Соболеву нужно отнестись к кричалкам фанатов «Зенита» по-мужски
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Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о кричалках фанатов «Зенита» в адрес нападающего Александра Соболева.

«Сложно понять, зачем Соболев «Зениту», имеющему в своём распоряжении разноплановое нападение. В «Зените» до Соболева всегда были фактурные нападающие, которые проявляли себя. Может, Семаку необходим такой игрок, но Соболеву нужно много работать, чтобы конкурировать с партнёрами по атаке.

Нет ничего удивительного в кричалках болельщиков команды в адрес Соболева. Это не красит наш футбол. Но такое происходило не только с Соболевым. И до него из «Спартака» в «Зенит» переходили футболисты, которые получали свою порцию критики. Ничего с ними не случилось — живы и здоровы, приносили пользу команде. Для Соболева эти кричалки не должны стать внешним раздражителем. Понятно, что непросто находиться под давлением, но ему нужно к этому отнестись по-мужски и делать свою работу, не обращая внимания на посторонние вещи. Это временная ситуация. Уверен, что найдутся фанаты, которые будут благодарить Соболева за хорошую игру и результат», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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