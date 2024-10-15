«Уфа» уступила «Шиннику» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 15 октября, прошёл матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Уфа» и «Шинник». Игра проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым. Встреча закончилась победой гостей. Итоговый счёт — 1:0 в пользу клуба из Ярославля.

В составе гостей автором единственного гола стал Тимур Жамалетдинов.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.