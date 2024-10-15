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Польша — Хорватия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнется в 21:45

Польша — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 15 октября, состоится матч 4-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Польши и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Народовы» в Варшаве. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Польша
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После трёх игр сборная Польши занимает третье место в своей группе. Команда набрала три очка после трёх игр. На первой строчке располагается Португалия, заработав девять очков в трёх встречах. На второй строчке находится Хорватия с шестью очками в трёх встречах. Замыкает квартет Шотландия, у которой 0 очков.

Турнирная таблица Лиги наций
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