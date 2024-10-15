Польша — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 15 октября, состоится матч 4-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Польши и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Народовы» в Варшаве. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трёх игр сборная Польши занимает третье место в своей группе. Команда набрала три очка после трёх игр. На первой строчке располагается Португалия, заработав девять очков в трёх встречах. На второй строчке находится Хорватия с шестью очками в трёх встречах. Замыкает квартет Шотландия, у которой 0 очков.