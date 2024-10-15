Пермский «Амкар» обыграл «Композит» в матче 1/16 финала Кубка России

Завершился матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались пермский «Амкар» и «Композит» из Павловского Посада. Игра проходила на стадионе «Звезда» в Перми. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

На 41-й минуте единственный гол во встрече забил нападающий пермской команды Джамал Дибиргаджиев.

На предыдущей стадии «Амкар» встречался с «Черноморцем» — 3:3 (4:3 пен.). В свою очередь, на стадии 1/32 финала соревнования «Композит» играл с «Нефтехимиком» — 0:0 (4:2 пен.).

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