Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Бояринцев оценил работу Мурада Мусаева в «Краснодаре»

Денис Бояринцев оценил работу Мурада Мусаева в «Краснодаре»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Денис Бояринцев высказался о работе тренера Мурада Мусаева в «Краснодаре».

«Мне нравилась команда под руководством Ивича, но и Мусаев — хороший тренер. Плюс свой, доморощенный. Он доказывает свою квалификацию атакующей игрой команды, которую так сильно любят болельщики и руководство клуба.

Мне кажется, что работа Мусаева видна, и она очень положительна. Стань «Краснодар» чемпионом в прошлом сезоне, все уже говорили бы, что это правильное решение», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мусаев был назначен на пост главного тренера «Краснодара» весной этого года. Прошлый сезон «быки» закончили на втором месте. В текущем сезоне РПЛ после 11 туров «Краснодар» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу.

Материалы по теме
«Заряды в адрес Соболева не красят наш футбол». Бояринцев — о первой трети сезона в РПЛ
Эксклюзив
«Заряды в адрес Соболева не красят наш футбол». Бояринцев — о первой трети сезона в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android