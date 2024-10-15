Денис Бояринцев оценил работу Мурада Мусаева в «Краснодаре»

Бывший футболист Денис Бояринцев высказался о работе тренера Мурада Мусаева в «Краснодаре».

«Мне нравилась команда под руководством Ивича, но и Мусаев — хороший тренер. Плюс свой, доморощенный. Он доказывает свою квалификацию атакующей игрой команды, которую так сильно любят болельщики и руководство клуба.

Мне кажется, что работа Мусаева видна, и она очень положительна. Стань «Краснодар» чемпионом в прошлом сезоне, все уже говорили бы, что это правильное решение», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мусаев был назначен на пост главного тренера «Краснодара» весной этого года. Прошлый сезон «быки» закончили на втором месте. В текущем сезоне РПЛ после 11 туров «Краснодар» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу.