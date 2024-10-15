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Бояринцев: в переходе Пьянича смущает возраст, чемпионат ОАЭ — это наша Вторая лига

Бояринцев: в переходе Пьянича смущает возраст, чемпионат ОАЭ — это наша Вторая лига
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о подписании ЦСКА контракта с 34-летним хавбеком Миралемом Пьяничем.

«Наверное, для многих переход Пьянича в ЦСКА был неожиданным, поскольку Миралем много поиграл на высоком уровне. Смущает пограничный возраст, 34 года, и то, что в последнее время он играл в ОАЭ. Мы же понимаем, какой там уровень футбола. Я уверен, что в РПЛ он намного выше. А их чемпионат — это наша Вторая лига. Вполне возможно, что здесь может повториться история с Маркизио, хотя Пьянич — очень опытный игрок и звезда мирового уровня», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

До того как присоединиться к ЦСКА, Пьянич выступал за «Шарджу» из ОАЭ.

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