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Денис Бояринцев: в Виллиане Жозе что-то есть, но «Спартаку» надо привести его в порядок

Денис Бояринцев: в Виллиане Жозе что-то есть, но «Спартаку» надо привести его в порядок
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об игровой форме нападающего красно-белых Виллиана Жозе.

«Может, Виллиана Жозе брали в «Спартак» за какие-то былые заслуги, но видно, что он находится не в самой лучшей форме. Если такой человек появляется в команде, значит, его трансфер одобрен главным тренером. Теперь задача — привести его в порядок. В нём что-то есть — нельзя сказать, что Жозе вызывает отторжение. Но ему надо приходить в нужные кондиции. В прошлом году все ругали Угальде, который не мог ни забить, ни отдать. Но он адаптировался и сейчас показывает более стабильный футбол. В случае с Виллианом Жозе может быть то же самое», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Жозе перешёл в «Спартак» минувшим летом. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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