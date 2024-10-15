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Денис Бояринцев рассказал, в чём прибавил ЦСКА при Марко Николиче

Денис Бояринцев рассказал, в чём прибавил ЦСКА при Марко Николиче
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Бывший футболист Денис Бояринцев высказался о ЦСКА при новом тренере Марко Николиче, который возглавил клуб летом этого года.

«На летних сборах в Новогорске мы занимались с ЦСКА на соседних полях, поэтому я видел практически весь тренировочный процесс. Было достаточно интересно. У Николича много разнообразных игровых упражнений: на маленькие и большие ворота, в ограниченном пространстве. Команда в основном играла на тренировках. Сейчас мы видим отражение тренировочного процесса: ЦСКА — симпатично играющая команда.

Я не знаю, как тренировал Федотов, но у него была более прагматичная и оборонительная команда. При Николиче она стала более играющей, открытой и раскрепощённой. Тот же Файзуллаев у Федотова смотрелся хорошо, но сейчас стал ещё ярче. Николич раскрепощает своими тренировками, ведь атака — это всегда импровизация и спортивная наглость. ЦСКА стал сильнее и разнообразнее в атаке», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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