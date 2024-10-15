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Денис Бояринцев: я двумя руками за таких иностранцев, как Барко!

Денис Бояринцев: я двумя руками за таких иностранцев, как Барко!
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Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о своём бывшем клубе.

«Спартак» моментами показывает сумасшедший, с хорошей энергетикой футбол. Станкович — очень эмоциональный тренер, который передаёт импульс команде. У «Спартака» хорошая игра, чтобы цепляться за группу лидеров. Ничего страшного нет в семи очках отставания от третьего места, ведь впереди длинный чемпионат. Но самое главное — играть стабильно. При том же Абаскале были серии побед и поражений. Мне кажется, что Абаскаль очень сильно варьировал состав, много экспериментировал и слишком часто менял схемы. Станкович в этом плане более опытный и стабильный тренер. Потому «Спартак» в этом сезоне покажет неплохой результат.

На самом деле у красно-белых хорошая и симпатичная команда. Угальде начал много забивать, как только появились более мастеровитые футболисты, которые играют на него. Барко пришёлся ко двору. Со времён Алекса не помню в «Спартаке» такого классного легионера. Очень сильный парень, настоящее усиление. Поэтому и другие футболисты раскрываются рядом с ним. В «Спартаке» была пара Алекс — Веллитон. Сколько Веллитон забивал после передач Алекса? То же самое в связке Барко — Угальде. Барко — хороший диспетчер и легионер. За таких иностранцев я двумя руками! Меня удивило появление Николсона. Его немного реанимировали, и теперь в «Спартаке» появляется габаритный форвард», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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