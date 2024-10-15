«Ман Сити» не намерен продавать Холанда летом, несмотря на интерес «Барселоны» — TEAMtalk

«Манчестер Сити» не рассматривает вариант с продажей 24-летнего нападающего Эрлинга Холанда грядущим летом, несмотря на интерес со стороны «Барселоны» и мадридского «Реала». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «горожане» могут изучить вариант с трансфером норвежского футболиста только в том случае, если за него будет предложена рекордная сумма.

Подчёркивается, что даже потенциальный уход главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы из клуба грядущим летом не увеличивает шансы на то, что Холанд также захочет покинуть «горожан».

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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